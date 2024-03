Družina poziva podpornike, da naj se pridejo poslovit

Danes opoldne po srednjeevropskem času se bo začela pogrebna slovesnost za ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je v nepojasnjenih okoliščinah umrl 16. februarja v zaporniški koloniji na severu države. Na prizorišču je pričakovati navzočnost velikega števila policistov, a sta njegova družina in ekipa podpornike pozvali, da naj se kljub temu pridejo poslovit od ruskega aktivista in najostrejšega kritika režima Vladimirja Putina.

Pogreba se bo udeležila tudi slovenska veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, ki je v spomin na Navalnega minuli teden položila cvetje k spomeniku žrtvam politične represije v Moskvi, je poročal STA.

Pogrebna slovesnost bo v cerkvi v moskovskem okrožju Marjino, dve uri pozneje pa bodo Navalnega pokopali na pokopališču Borisov, je v četrtek sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš. Skupaj z vdovo ruskega politika, Julijo Navalno, sta podpornike pozvali k udeležbi pogrebne slovesnosti.

Sprva je bil pogreb napovedan za včerajšnji dan, 29. februarja, ko je imel Putin svoj letni nagovor za ljudstvo, vendar so imeli svojci in njegovi prijatelji velike težave pri iskanju kraja, kjer bi lahko pripravili pogreb. Disidentova mati Ljudmila Navalna je po več kot tednu dni prizadevanj šele 24. februarja dosegla, da so ji v zaporniški koloniji izročili sinovo truplo. Kot je povedala, so jo ruske oblasti poskušale prisiliti, da sina pokoplje na skrivaj.

FOTO: AFP

Navalni je umrl med prestajanjem 19-letne kazni v kazenski koloniji na severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila prepričanje, da je odgovornost za smrt na strani Putina. V luči tega je Slovenija opravila pogovor z ruskim veleposlanikom v Ljubljani Timurjem Ejvazovom ter mu izrazila skrb in ogorčenje, je še poročal STA.