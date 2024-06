EU in Kitajska v pogajanja o carinah

V nadaljevanju preberite:

Nemški minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck se je minulih pet dni mudil na obisku v Južni Koreji in na Kitajskem, dveh največjih trgovinskih partnericah v Aziji. In kot vse kaže, je odigral tudi pomembno vlogo pri prepričevanju Kitajske, da sede za pogajalsko mizo skupaj z EU na temo carin na električna vozila oziroma na temo izkrivljanja konkurence, ki ga z obsežnimi državnimi subvencijami povzroča Kitajska. EU in Kitajska sta namreč napovedali začetek pogajanj.