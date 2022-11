Evropa dala zaušnico Melonijevi, Macron jezen popustil

V nadaljevanju preberite:

Več tisoč migrantov je zadnjih nekaj tednov čakalo pred italijanskimi obalami, razmere so za potnike postajale že neznosne, premierka Giorgia Meloni pa se je odločila, da jim ne dovoli pristati in se izkrcati. Pogovoriti se je poskusila s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, sprla se je s francoskim predsednikom Macronom, ki je očital, da Italija prejme največ denarja iz evropske vreče. Na Rim so pritiskali vsi, tudi papež Frančišek iz Vatikana, ki načelno dejavno podpira pravice prišlekov in Evropo obtožuje, da Sredozemlje spreminja v velikansko pokopališče revežev.