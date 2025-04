Evropa pod vplivom ameriško-kitajskih sporov

Republikanski predsednik Donald­ Trump je italijansko premierko­ Giorgio Meloni, ki ga bo danes obiskala v Beli hiši, označil za »fantastično žensko«. Tudi sama kritična do birokracije in prevelikega reguliranja Evropske unije naj bi pomagala premostiti globoke razkole med ZDA in Evropo. Ti že grozijo gospodarstvu in varnosti stare celine.

V začetku tedna se je v Washingtonu z ameriškim gospodarskim ministrom Howardom Lutnickom in trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerjem pogovarjal evropski trgovinski komisar Maroš Šefčovič, šele italijanska premierka Giorgia Meloni se bo kot prva po zadnjih carinskih pretresih srečala z glavnim arhitektom politike Najprej Amerika Donaldom Trumpom. V republikanski Beli hiši so pred tem govorili o dobrem poteku carinskih pogajanj z EU, a so tudi poudarjali dosežke za ameriške delavce, zaposlene v avtomobilskem sektorju. Kazalnik ekonomskih pričakovanj nemškega inštituta Zew, ki spremlja mnenja več sto analitikov iz bank, zavarovalnic in drugih podjetij, je nasprotno aprila doživel največji padec po ruskem napadu na Ukrajino.

Prihodnji nemški kancler Friedrich Merz je predlagal ničelne carine, Trumpa pa zanimajo tudi necarinske ovire trgovanju in stroški za obrambo. Foto: Tobias Schwarz/Afp

Prihodnji kancler Friedrich Merz se je že zavzel za ničelne carine, Trump in njegovi pa opozarjajo na številne necarinske ovire pri poslovanju z Evropsko unijo. Ta lahko najbrž računa na podobne pogoje, kot jih Trump zahteva od Japonske: pravično trgovino in poravnavo stroškov za vojaško zaščito. Ga bo lahko italijanska voditeljica vsaj prepričala, da davek na dodano vrednost in visoki standardi za hrano niso neupravičeni? Italija je v EU tretja največja izvoznica v ZDA, na drugo stran Atlantika gre desetina italijanskega izvoza, četrtina izvoženega vina in farmacevtskih izdelkov. Ameriški trg je daleč največji za ves evropski izvoz.

Pred odhodom v Washington je italijanska voditeljica zavračala francoske domneve o njenih tesnih odnosih s Trumpom in njegovim krogom. Tudi velik del italijanske industrije pa je povezan z nemško in zaradi visokega dolga so Italiji že pomagali v EU. Giorgia Meloni vendarle meni, da je siljenje k izbiri med EU in ZDA otročje, in tako kot številni drugi evropski konservativci zahteva angažiranje. Eno izmed možnosti vidijo pri nakupih ameriške energije. Vse več evropskih držav, na čelu s Francijo, Španijo, Belgijo in Nemčijo, se vrača k nakupu ruskega plina, čeprav je do pravičnega miru, ki bi zadovoljil Kijev in Evropo, še daleč.

Glavna tarča ameriških pretresov je Kitajska. Foto: Fazry Ismail/Afp

Večina evropskih voditeljev je priznala tudi nujnost hitrega­ oboroževanja in članice Nata bodo morda hotele sodelovati z ameriško industrijo. Toda to ne spremeni dejstva, da bodo pogajanja z ZDA zelo zahtevna. Republikanski predsednik nima nič proti carinam, dokler so te v ameriško korist, svoje državljane bi rad z dohodki iz carin celo oprostil plačevanja dohodnine. Tudi v republikanskem Washingtonu so vsem prepirom z Brusljem navkljub prepričani, da je na kocki celoten Zahod. Italijanska voditeljica, ki ni obnovila članstva v kitajski pobudi »pasu in poti«, bo morda tudi tu primerna ­sogovornica. Po ameriški poskuša Kitajska prevzemati evropsko industrijo.

Ves svet z zadržanim dihom opazuje spopad gospodarskih in vojaških gigantov. Kitajska je na drakonske ameriške carine odgovorila s svojimi ter omejila izvoz redkih zemelj, nujnih za tehnološko, energetsko in obrambno industrijo. Strokovnjaki so pojasnili, da 17 elementov v periodnem sistemu v resnici sploh ni zelo redkih, ­marsikje na zemeljski obli jih je v izobilju, le da jih je zaradi pomešanosti z drugimi težko pridobivati. ZDA se bodo morale odločiti, ali bodo škodile okolju, pred čimer Kitajska ne okleva.

Trump vztraja pri tem, da uresničuje obljube

V Washingtonu so na prepoved redkih rudnin odgovorili z novimi omejitvami na izvoz polprevodnikov za umetno inteligenco. Včeraj zjutraj so se borze spet zamajale. Vse več je prikritih vojaških groženj, razgrevajo se tudi ogorčeni prepiri o smislu in nesmislu trumponomike. Za kritike je sedanje državno razporejanje ekonomskih prioritet enako nevarno kot bidenomika prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna. Nekateri ekonomisti se bojijo še hujših ­gospodarskih šokov.

Kritiki trumponomiko primerjajo z državnim vmešavanjem v gospodarstvo v času demokratskega predsednika Joeja Bidna. Foto: Tannen Maury/Afp

Zagovorniki republikanskega predsednika sprašujejo, zakaj bi bile carine tako slabe, če so jih druge države doslej z veseljem sprejemale za ameriške izdelke. Trump prepričuje Američane, da njegovi ukrepi že prinašajo velike vsote v državno blagajno, vse več proizvajalcev da odpira tovarne v ZDA. Navedel je padanje cen vsega, od bencina do hrane, ter nižanje inflacije: »Obljube uresničujemo!«