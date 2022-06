Evropa vztrajno jadra na zelenem valu

V nadaljevanju preberite:

Kljub ruskemu napadu na Ukrajino, ki na stari celini povzroča tektonske premike na energetskem področju, Evropska unija vztraja pri ambiciozni podnebni politiki.o stališču držav članic v EU od 2035 ne bo več mogoče registrirati novih vozil na bencin ali dizelsko gorivo

Sloveniji je v pogajanjih uspelo, da je prvič upravičena do sredstev sklada za modernizacijo. Po navedbah ministra za okolje Uroša Brežana bo upravičena do približno 300 milijonov evrov za modernizacijo energetskega sistema.Slovenija je, kar zadeva izpuste v prometu, posebno izpostavljena in potrebuje velike naložbe v omrežje za zagotavljanje polnjenja električnih vozil.

Evropska komisija bo danes predvidoma objavila posodobljene izračune izplačil nepovratnih sredstev, do katerih so upravičene države članice v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Ker so bila gospodarska gibanja leta 2020 manj slaba in leta 2021 veliko boljša od napovedi (lani je bila Slovenija z 8,1-odstotno rastjo BDP med najboljšimi v EU), bi lahko Slovenija izgubila znaten del predvidenih plačil.