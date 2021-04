Evroposlanci pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov iz članic EU

Solidarnost s prebivalci in oblastjo Češke

FOTO: Johanna Geron/Reuters

V primeru invazije na Ukrajino ustavitev uvoza plina in nafte

V središču Prage se je zbralo okoli 10.000 protestnikov. FOTO: Michal Cizek/AFP

V Pragi množični protesti proti Zemanu

Na Češkem se je danes na ulicah zbralo veliko število ljudi, ki so protestirali proti proruski drži češkega predsednika Miloša Zemana. Samo v središču Prage se je zbralo okoli 10.000 protestnikov, ki so zaradi pandemije covida-19 spoštovali ustrezno medsebojno razdaljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Proteste je pripravilo gibanje Milijon trenutkov za demokracijo. Vodja gibanja Benjamin Roll je ob tem dejal, da Zeman državo vodi v naročje Rusije ter širi enake pravljice kot ruska stran za dezinformacije in ruska propaganda. Da Zeman še naprej ostaja na položaju predsednika države, je po njegovih besedah varnostno tveganje.



Češki predsednik je v nedeljo v televizijskem nagovoru podvomil v uradne navedbe vlade. Po njegovih besedah bi lahko bila nesreča eden od morebitnih vzrokov za eksplozijo v Vrbeticah.



Evropski poslanci so danes v luči diplomatskega spora med Rusijo in Češko države članice Evropske unije pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov. V sprejeti resoluciji so poleg tega znova pozvali k brezpogojni izpustitvi opozicijskega politikain izrazili zaskrbljenost zaradi krepitve ruskih sil ob meji z Ukrajino.Evroposlanci so resolucijo podprli s 569 glasovi za, 67 proti, 46 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.V resoluciji so izrazili obžalovanje zaradi razkritja, da je ruska obveščevalna služba odgovorna za eksplozijo v skladišču streliva v češkem mestu Vrbetice, v kateri sta leta 2014 umrla dva češka državljana.Izrazili so solidarnost s prebivalci in oblastjo Češke. Odločno so podprli Češko v diplomatskem sporu z Rusijo, v okviru katerega sta medsebojno izgnali diplomate, je parlament navedel v sporočilu za javnost.Evroposlanci so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa države članice unije pozvali k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov. Proti delovanju ruskih obveščevalnih služb v EU je treba ukrepati hitro in odločno, so poudarili.Ob tem so ponovno pozvali k takojšnji in brezpogojni izpustitvi zaprtega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Obsodba Navalnega je bila po njihovih navedbah politično motivirana in je v nasprotju z mednarodnimi zavezami Rusije na področju človekovih pravic, piše v sporočilu za javnost Evropskega parlamenta.Poslanci so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi krepitve ruskih sil v bližini meje z Ukrajino in na nezakonito okupiranem Krimskem polotoku. EU mora dati jasno vedeti, da bo odgovor odločen, če bo krepitev sil vodila v rusko invazijo na Ukrajino. V tem primeru je treba takoj ustaviti uvoz plina in nafte iz Rusije v EU, so poudarili.O odnosih z Rusijo, ki so se v zadnjem času zaradi spora s Češko, ravnanja z Navalnim in krepitvijo sil ob meji z Ukrajino še zaostrili, so poslanci v sredo razpravljali z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU. »Pripravljeni moramo biti na dolgo in težko obdobje v naših odnosih z Rusijo,« e Borrell opozoril v razpravi.