Evropska fronta proti tretjemu valu

Po bruseljskem načrtu naj bi bilo do marca cepljenih 80 odstotkov zdravstvenih delavcev in starejših od 80 let. Predvideno je, da bo potrdilo o cepljenju za čezmejno uporabo. Kar zadeva nove seve, je nujno takojšnje ukrepanje, da bi preprečili njihovo hitro širjenje. V evropski komisiji pričakujejo še veliko dela pri nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost.