Evropska levica bo vodilnega kandidata za volitve izbrala v Ljubljani

Stranka Evropske levice, članica katere je tudi stranka Levica, se bo konec februarja sestala na predvolilnem srečanju v Ljubljani. Na srečanju bodo izbrali vodilnega kandidata oziroma kandidatko in potrdili program za junijske volitve v Evropski parlament, piše v sporočilu na spletni strani evropske stranke.

»Prihodnjih evropskih volitev ne moremo obravnavati kot drugorazrednih volitev. Nacionalne razlike bodo obstajale, vendar pa bo Stranka Evropske levice potrdila volilni program, tako da bo lahko volilno kampanjo vodila na skupnih temah, ki bodo temeljile na potrebah ljudi,« je ob tem sporočil predsednik stranke Walter Baier.

Za volitve pred petimi leti so v Evropski levici izbrali dva vodilna kandidata. To sta bila tedanja poslanka Levice v državnem zboru Violeta Tomić, ki se je januarja 2022 razšla s stranko, in Belgijec Nico Cue.

Najmočnejši evropski politični družini Evropska ljudska stranka (EPP) ter Stranka evropskih socialistov (PES) bosta medtem svoja volilna programa in vodilna kandidata potrjevali v začetku marca. Člani PES se bodo 2. marca zbrali na kongresu v italijanski prestolnici Rim, člani EPP pa 6. in 7. marca v Bukarešti v Romuniji.