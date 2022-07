Evropska obramba pred plinskim orožjem Kremlja

V nadaljevanju preberite:

Rusija s svojimi manevri pri preskrbi EU s plinom, nazadnje z zmanjšanjem dobav po Severnem toku 1 na 20 odstotkov zmogljivosti, jasno kaže, da ga izkorišča kot politično orožje. Zato se mora EU pred zimo pripraviti na radikalni scenarij – rusko zaprtje pip.

»Pripravljeni smo. Zmogli bomo to in naslednjo zimo. Nato pa že tako: bajbaj, ruski plin,« je v Bruslju samozavestno zatrjeval luksemburški minister za energijo Claude Turmes. S kolegi iz drugih držav EU so na izrednem zasedanju sprejeli načrt, ki naj bi preprečil, da bi pozimi nastala plinska kriza večjih razsežnosti.

Kremelj želi z nizkimi dobavami – pod krinko sklicevanja na tehnične razloge – očitno preprečiti, da bi si v EU pred zimo dovolj napolnili skladišča. Glavni odgovor EU bo manjša poraba. Ministri so potrdili načrt, da bi jo od avgusta do marca prostovoljno zmanjšali za 15 odstotkov.