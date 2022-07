Evropska solidarnost se bo to zimo znašla na preizkušnji

V nadaljevanju preberite:

Načrt, s katerim želi evropska komisija pripraviti sedemindvajseterico na morebitno zimo brez ruskega plina, je dvignil precej prahu. Države, ki so najmanj odvisne od uvoza tega energenta, kažejo največji odpor do predloga, po katerem bi vsaka članica Evropske unije od začetka avgusta do konca marca prihodnje leto porabo plina prostovoljno zmanjšala za 15 odstotkov glede na preteklo petletno povprečje. Za nekatere je predlog sporen tudi po pravni plati.