Evropski komisar za pravosodje Slovenijo zaprosil za pojasnila

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je zaprosil Slovenijo, naj pisno pojasni, zakaj ni sklenila postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev. To je povedal po zasedanju pravosodnih ministrov EU.



Poleg tega naj bi razložila, kako bo mogoč nov postopek, ki bo pregleden in bo zagotavljal neodvisnost tožilcev. Omenil je, da bi Slovenija z imenovanjem tožilcev 1. julija ob prevzemu predsedovanje svetu EU spoštovala uredbo o evropskem javnem tožilstvu. Za krajši čas po njegovih besedah lahko slovenske dosjeje prevzeme član kolegija evropskega tožilstva iz Slovenije (Jaka Brezigar).



S stalnega predstavništva Slovenije pri EU so sporočili, da Slovenija trdno stoji za projektom evropskega javnega tožilstva in z velikim zadovoljstvom pozdravlja začetek njegovega operativnega delovanja, čeprav še ni imenovala dveh tožilcev.

