Evropski parlament potrdil 17,5 milijarde evrov vreden sklad za pravični prehod

Večji delež tistim, ki bodo uspešno zmanjšali količino izpustov toplogrednih plinov

Zaveza: podnebna nevtralnost do leta 2050

Evropski parlament je danes potrdil oblikovanje sklada za pravični prehod, prek katerega bo državam članicam na voljo 17,5 milijarde evrov za spoprijemanje z družbenimi in gospodarskimi posledicami prehoda na podnebno nevtralnost.Sklad, ki ga je parlament potrdil s 615 glasovi za, 35 proti in 46 vzdržanimi, bo obsegal 7,5 milijarde evrov iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 in dodatnih 10 milijard evrov iz instrumenta EU za okrevanje, so sporočili iz Evropskega parlamenta.Do sredstev so upravičeni projekti s poudarkom na gospodarski diverzifikaciji, preoblikovanju ali ustvarjanju delovnih mest oziroma projekti, ki prispevajo k prehodu na trajnostno, podnebno nevtralno in krožno evropsko gospodarstvo.Sredstva iz sklada bodo namenjena pomoči pri iskanju službe, izpopolnjevanju in prekvalifikaciji, pa tudi dejavnemu vključevanju delavcev in iskalcev zaposlitve v času, ko evropsko gospodarstvo postaja podnebno nevtralno. Sklad bo podprl tudi mikro podjetja, podjetniške inkubatorje, univerze in javne raziskovalne ustanove ter naložbe v nove energetske tehnologije, energijsko učinkovitost in trajnostno mobilnost na lokalni ravni.Sredstva iz sklada ne bodo namenjena sežiganju odpadkov ter tudi ne razgradnji in gradnji jedrskih elektrarn, dejavnostim v zvezi s tobačnimi izdelki in naložbam, ki so povezane s fosilnimi gorivi.Države članice morajo v svojih načrtih za pravični prehod navesti, katera njihova ozemlja bodo zaradi energetskega prehoda najbolj prizadeta, ter jim dodeliti največ prejetih sredstev. Pozornost je treba nameniti zlasti posebnim značilnostim otokov, otoških območij in najbolj oddaljenih regij.Če bo sklad po 31. decembru 2024 dobil več sredstev, bo vanj na pobudo Evropskega parlamenta vključen mehanizem ekološkega nagrajevanja. Ta dodatna sredstva bodo razdeljena med države članice, večji delež pa bodo prejele tiste, ki bodo uspešno zmanjšale količino izpustov toplogrednih plinov v industriji.Države bodo do sredstev iz sklada upravičene le, če se bodo na nacionalni ravni zavezale, da bodo do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost. Pred sprejetjem tega cilja bodo države članice upravičene le do 50 odstotkov dodeljenih sredstev.Podjetja v finančnih težavah bodo lahko prejela podporo v skladu z začasnimi pravili EU o državni pomoči, vzpostavljenimi za spoprijemanje z izjemnimi okoliščinami.Sredstva bo mogoče prostovoljno prenesti iz drugih kohezijskih skladov. Delež sofinanciranja iz sredstev EU bo znašal do 85 odstotkov za manj razvite regije, 70 odstotkov za regije v prehodu in 50 odstotkov za bolj razvite regije.»Evropski parlament pošilja močan političen signal: soočiti se je treba s socialnimi, gospodarskimi in okoljskimi posledicami energetskega prehoda v najbolj prizadetih regijah. Prehajamo v novo zeleno obdobje za Evropo, pri tem pa ne sme zaostati nihče,« je dejal poročevalec, grški evropski poslanec(EPP).Uredbo mora najprej uradno sprejeti Svet EU, veljati pa bo začela 20. dan po objavi v Uradnem listu EU.Sklad za pravični razvoj je prvi steber mehanizma za pravični prehod, ki je ključno orodje za podporo regij, industrij in delavcev, ki se bodo zaradi izvajanja evropskega zelenega dogovora spoprijeli z največjimi izzivi, navaja parlament.