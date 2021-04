Evropski parlament potrdil trgovinski sporazum z Združenim kraljestvom

Evropski poslanci so z veliko večino glasov potrdili sporazum o trgovini in sodelovanju, s katerim sta Evropska unija in Združeno kraljestvo konec lanskega leta opredila prihodnost svojih odnosov po brexitu in preprečila popolno prekinitev gospodarskih ter drugih oblik vezi.Glasovanje v evropskem parlamentu je potekalo že včeraj. Za potrditev sporazuma je glasovalo 660 poslancev, proti jih je bilo pet, 32 pa se jih je vzdržalo, so danes sporočili iz evropskega parlamenta.Sporazum je sicer začel začasno veljati že 1. januarja letos, ko se je tudi izteklo prehodno obdobje po brexitu, med katerim je bilo Združeno kraljestvo uradno še vedno del evropskega enotnega trga in carinske unije.