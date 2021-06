Facebook Trumpa blokiral do leta 2023

Facebook je danes sporočil, da bo nekdanji ameriški predsednik Donald Trump zaradi kršitve pravil na tem družbenem omrežju blokiran do začetka leta 2023, nato pa bo s pomočjo strokovnjakov preučil, ali njegova navzočnost na Facebooku še naprej predstavlja grožnjo za javno varnost.



Facebook, Twitter in Youtube so Trumpa januarja zaradi podžiganja nasilja po napadu njegovih privržencev na ameriški Kapitol blokirali tik pred koncem njegovega mandata. Trump sicer še naprej trdi, da so mu zmago na predsedniških volitvah novembra lani ukradli z goljufijo.



Neodvisni nadzorni odbor družbenega omrežja Facebook je sicer že v začetku maja odločil, da Trump še ne sme nazaj na Facebook. Odbor pa je kritiziral odločitev Facebooka o trajni blokadi in podjetju naročil, da to utemelji.

