FC Barcelona hiti s prenovo stadiona, vredno poldrugo milijardo evrov

Čeprav je Barcelona eden največjih nogometnih klubov na svetu, so njene finance močno na udaru že od leta 2017, ko je klub denar od rekordne prodaje brazilskega zvezdnika Neymarja v višini 222 milijonov evrov porabil za slabo premišljene nakupe igralcev. V naslednjih letih je bil klub večkrat kaznovan zaradi kršenja omejitev porabe v španski nogometni ligi, ki posameznim ekipam določa proračun v sorazmerju z njihovimi prihodki. Barcelona je bila prisiljena prodati številne zvezdnike, vključno z Lionelom Messijem, in če klub v prihodnjih mesecih ne bo pridobil svežih sredstev, poleti ne bo mogel podpisati pogodb z novimi igralci. Avtor: Josh Noble (Financial Times)