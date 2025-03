Fotogalerija: Na trge in ulice Beograda se je zlila vsa Srbija

Delov noviunar Novica Mihajlović in fotograf Voranc Vogel sta se danes prebila do največjega protesta v Beogradu v zgodovini. Ali vsaj do največjega v desetletjih po režimu Slobodana Miloševića, kot je pisalo na enem izmed transparentov.

Po ocenah v medijih je sodelovalo več sto tisoč ljudi. Bilo je več incidentov in ogromno policije, zapuščina protestov bodo tudi številni uničeni traktorji. V Beogradu ostaja napeto.

Kako je na protest skozi objektiv zrl Voranc Vogel, pogletje v fotogaleriji.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo