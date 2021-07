Fotografije dneva (12. 7.)

Odpri galerijo

Dubaj se že ponaša z najvišjim nebotičnikom in največjim nakupovalnim središčem na svetu. Zdaj pa so odprli tudi najgloblji bazen za potapljanje na svetu, v katerem se lahko potopiš do 60 metrov v globino. Novi rekorder je napolnjen s 14 milijoni litrov sladke vode, kar predstavlja prostornino šestih olimpijskih bazenov. Poleg tega je vsaj štirikrat večji od katerega koli drugega potapljaškega bazena na svetu. FOTO: Giuseppe Cacace/Afp