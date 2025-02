Fotografije dneva (13. 2.)

Galerija

Moški fotografira grafit na delu izraelskega ločitvenega zidu v Betlehemu na okupiranem Zahodnem bregu, ki predstavlja obnovo Gaze. Posrednika Katarja in Egipta si prizadevata za rešitev krize v Gazi, je za AFP povedal palestinski vir, potem ko so Izrael in ZDA Hamasu naložile, naj ta konec tedna izpusti talce ali pa se bo vrnil v vojno. Foto: Hazem Bader/Afp