Fotografije dneva (14. 5.)

Galerija

Anna meče šopek cvetja med poročnim obredom s Pavlom Čornobajem, ukrajinskim vojakom brigade Azov, na matičnem uradu v Slovjansku v vzhodni regiji Doneck. Vojna je dala občutek nujnosti zavezanosti ukrajinskih vojaških parov, ki ne vidijo smisla v čakanju na mir. Pogovori o premirju se v Slovjansku, približno 20 km od frontne črte zdijo daleč od realnosti. Zakonska zveza lahko varuje partnerje vojaškega osebja, saj so deležni socialne podpore in imajo zagotovljen klic, če so njihovi zakonci ubiti ali ranjeni. »Ne prelagajte ljubezni na pozneje, to je verjetno najpomembnejša stvar. Ne čakajte na pravi trenutek,« je dejala Anna. Foto: Roman Pilipey/Afp