Fotografije dneva (16. 8.)

Ko so se pred dnevi nad Pakistanom začeli monsunski nalivi, sta se včeraj14-letna Shamila in njena 13-letna sestra Amina poročili v zameno za denar. To sta njuna starša storila zato, da bi družini pomagala preživeti nevarnost poplav. V zadnjih letih se je visoka stopnja porok mladoletnic v Pakistanu zmanjševala, vendar po smrtonosnih poplavah leta 2022 delavci za pravice opozarjajo, da so takšne poroke zdaj v porastu zaradi gospodarske negotovosti, ki jo povzroča podnebje. Foto: Asif Hassan/Afp