Fotografije dneva (19. 12.)

Argentinski kapetan praznuje z ženo Antonelo in otroki Thiagom, Cirom in Mateom. Lionel Messi je v enem najboljših finalov v zgodovini športa na zadnji tekmi SP le dočakal zadnji kamenček v popolni karieri. Sedem zlatih žog za najboljšega nogometaša na svetu, deset naslovov prvaka v Španiji, eden v Franciji, sedem španskih pokalov, štiri Lige prvakov, trije evropski Superpokali, trije svetovni klubski pokali, ena Copa America in za posladek tisto, kar si je najbolj želel – naslov svetovnega prvaka. Foto: Paul Ellis/Afp