Fotografije dneva (20. 6.)

Galerija

Vojak izraelske vojske meri s puško, medtem ko ga Palestinec opazuje med racijo v središču palestinskega mesta Nablus na okupiranem Zahodnem bregu. Izraelske sile so v torek v več mestih na Zahodnem bregu, vključno z Ramalo in Nablusom, izvedle racijo v menjalnicah, pri čemer so njihovo matično podjetje obtožile povezav s terorističnimi organizacijami. Foto: Jaafar Ashtiyeh/Afp