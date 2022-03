Fotografije dneva (22. 3.)

Odpri galerijo

Ukrajinski gasilci in vojaki delajo ob bagerju sredi ruševin nakupovalnega središča Retroville, dan po tem, ko so ga ruske sile bombardirale v stanovanjski četrti na severozahodu ukrajinske prestolnice Kijev. V bombardiranju je bilo ubitih najmanj šest ljudi. Po navedbah novinarja agencije AFP je pred nakupovalnim središčem ležalo šest trupel. Stavbo je zadela močna eksplozija, ki je raztreščila vozila na parkirišču in pustila več metrov širok krater. Foto: Fadel Senna/Afp