Fotografije dneva (22. 4.)

Galerija

Otroci s portreti žrtev bombnih napadov leta 2019 so na velikonočno nedeljo molili v cerkvi svetega Sebastiana v Katuwapitiyi. Šrilanški katoličani so na šesto obletnico samomorilskih bombnih napadov, ki so se zgodili na velikonočno nedeljo, v katerih je umrlo 279 ljudi, molili tudi za papeža Frančiška in spomnili na njegovo globoko sočutje do žrtev. Foto: Ishara S. Kodikara/Afp