Fotografije dneva (17. 4.)

Galerija

Otroci domorodcev skačejo v reko Solimoes med medkulturnimi igrami in plesi domorodcev v mestu Alvaraes v brazilski zvezni državi Amazonas. Na tretji izdaji dogodka z geslom »Varujemo mater Zemljo« sodeluje 16 ljudstev iz regije, v ospredju pa je pomen razmejitve domorodnih zemljišč, ohranjanja narave in naravnih virov, da bi se izognili podnebni krizi, ter poudarjanje pomena reševanja in ohranjanja domorodne kulture ter ohranjanja teh tradicij za prihodnje rodove. Foto: Michael Dantas/Afp