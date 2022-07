Frontex pomagal pri prikrivanju nezakonitega grškega vračanja migrantov

Agencija za zunanje meje Evropske unije Frontex je pod vodstvom nekdanjega izvršnega direktorja Fabricea Leggerija sodelovala pri grških prizadevanjih, da bi migrante in prosilce za azil, ki so prečkali Egejsko morje, prisilili v vrnitev v Turčijo, je danes pokazala preiskava Evropskega urada za boj proti goljufijam (Olaf).

Objava poročila je sledila večkratnim obtožbam humanitarnih organizacij, da si Frontex zatiska oči pred grškimi kršitvami človekovih pravic na morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namesto da bi preprečevali, so prikrivali kršitve

»Namesto da bi Leggeri in njegovi ljudje preprečevali kršitve, so jih prikrivali. Lagali so Evropskemu parlamentu in prikrili dejstvo, da je agencija nekatera vračanja migrantov celo podprla z denarjem evropskih davkoplačevalcev,« je zapisal nemški časnik Der Spiegel.

FOTO: Grška obalna straža/Reuters

Olaf je namreč v pregledu ugotovil, da so bile v najmanj šestih primerih vračanja potnikov v Turčijo vpletene ladje grške obalne straže, ki jih je sofinanciral Frontex. V enem od incidentov avgusta 2020 je Frontexovo nadzorno letalo posnelo ladjo grške obalne straže, ki je vlekla čoln s približno 30 migranti na krovu proti turškim vodam, čeprav bi jih morali odpeljati v Grčijo.

Namesto da bi se Frontex soočil z grškimi oblastmi, je prenehal z zračnimi patruljami v Egejskem morju, češ da so letala potrebna drugje. V zapisniku, ki so ga preiskovalci urada Olaf našli pozneje, pa je pisalo, da je vodstvo Frontexa letalo umaknilo, da ne bi bilo priča nezakonitim dejanjem Grčije.

V odziv na razkritja so iz Evropske komisije sporočili, da je bil že uveden niz ukrepov za reševanje vprašanja upravljanja agencije Frontex, ki jo od začetka julija vodi začasna izvršna direktorica Aija Kalnaja. Prav tako pa naj bi bil pripravljen nov zakonodajni predlog, s katerim bodo zagotovili bolj zanesljiv sistem spremljanja prihodov migrantov.