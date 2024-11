General, ki je priznal krivdo za genocid, povzročil val sumničenj

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji general Vojske Republike Srbske (VRS) Radislav Krstić, ki ga je mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije leta 2004 pravnomočno obsodilo na 35 let zapora zaradi podpiranja in pomoči pri izvajanju genocida v Srebrenici,­ je v priznanju odgovornosti za sodelovanje pri genocidu in prošnji za predčasno izpustitev med drugim zapisal, da bi tudi sam glasoval za resolucijo OZN o ­genocidu v Srebrenici.

»Nimam pravice glasovati, ker je v tej resoluciji omenjeno tudi moje ime, ker sem zagrešil nepredstavljivo in neodpustljivo kaznivo dejanje,« je 76-letni Krstić, ki je bil prvi obsojen za podpiranje in pomoč pri izvajanju genocida v Srebrenici, zapisal v pismu, s katerim mehanizmu za mednarodna kazenska sodišča priznava odgovornost za vojne zločine v Srebrenici leta 1995 in prosi za predčasno izpustitev na prostost.