Georgia Meloni proti Savianu zaradi »bastarde«

Sodišče v Rimu bo danes izreklo sodbo na procesu, ki je v Italiji deležen velikanskega zanimanja. Zaradi domnevne razžalitve političarke Giorgie Meloni bo v dvorani sodišča na trgu Clodio sedel novinar in pisatelj Roberto Saviano, avtor odmevnega romana Gomora. Že sedemnajst let ima policijsko spremstvo, ker mu zaradi pisanja streže po življenju neapeljska mafija camorra. Zdaj mu grozi do tri leta zapora, morda tudi samo denarna kazen, lahko pa, da ga bodo oprostili.

Zgodba se je začela pred skoraj tremi leti, decembra 2020, ko je voditeljica tedaj majhne opozicijske stranke Bratje Italije Giorgia Meloni javno rohnela zaradi prihodov prebežnikov z juga Sredozemlja na italijansko ozemlje. Prav tiste čase jih je zelo veliko utonilo, kar je v javnosti vzbudilo precejšnje razburjenje. Zahtevala je, naj prišleke izženejo, ladje nevladnih organizacij, ki so jih po brodolomih reševale iz valov, pa potopijo. Govorila je o »pomorskih taksijih«, »turističnih križarkah za migrante« in podobno, prikimaval ji je voditelj skrajno desne populistične stranke Liga Matteo Salvini.

Ko je Melonijeva postala najmlajša predsednica vlade, so ji svetovali, naj tožbo proti Savianu umakne. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Roberto Saviano, ki je v italijanski in tudi mednarodni javnosti precej znana osebnost zaradi romana in filma Gomora in mafijske hajke proti avtorju, je v neki televizijski oddaji govorjenje Melonijeve obsodil, tedaj obrobno političarko pa ozmerjal, da je »bastarda«. Beseda ima več pomenov, tudi za Italijane ni enoznačna, pomeni pa marsikaj, od pankrta do pokvarjenke, barabe in prasice. Na koncu je nekako obveljalo, da je Saviano Melonijevi rekel »prasica«. Mlada političarka ga je tožila, pozneje se je tožbi pridružil tudi Salvini, ki je bil v času Savianovih televizijskih izjav o »prasici« še del Draghijeve vladne koalicije.

Ko je nekaj pozneje Giorgia Meloni s svojo stranko Bratje Italije, ki edina ni hotela v Draghijevo druščino, zmagala na volitvah in postala najmlajša predsednica vlade, Matteo Salvini pa njen podpredsednik vlade, so ji svetovali, naj obtožbo proti Savianu umakne. To ji je namignilo tudi mednarodno pisateljsko združenje Pen. Voditeljica skrajne desnice, ki je od lani daleč najmočnejša in najvplivnejša osebnost na italijanski sceni, je vse namige in nasvete odločno zavrnila.

Odločitev sodnice danes

Razsodba bo znana danes, ko se premierka ukvarja z vojno v Gazi, hkrati pa na Jutrovem išče dobavitelje plina in nafte, saj pričakuje nova mednarodna zaostrovanja in novo gospodarsko krizo. Zaveda se, da bo migrantov z juga Sredozemlja spet bistveno več kot pred tremi leti, ko je zmerjala tedanjo vlado Maria Draghija, da je kriva, ker se čez morje na sever valijo množice prebežnikov. Letos se je že nekajkrat lotila reševanja migrantske krize, večkrat je šla v Tunizijo, tamkajšnjemu predsedniku je ponujala veliko gospodarsko pomoč, na koncu pa je ugotovila, da so jo v Tunisu izigrali.

Melonijevi v dosedanjem sodnem procesu ni bilo treba pričati na sodišču, saj ni bila neposredno udeležena v sporu. Obtoženi Roberto Saviano je mnenje o njej izrekel v programu ene izmed razmeroma manj vplivnih televizij. Tudi današnjo razsodbo bo lahko spremljala od daleč, z Bližnjega vzhoda, v dvorani bo navzoč samo pisatelj Saviano. Doslej sta v sodni dvorani sedeli le dve pisateljici, ki sta podpirali Saviana, poleg njiju pa je bila tam tudi Paola Belloni, partnerica voditeljice največje opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein.

Pričakovanja v javnosti so zelo različna. En del, zlasti tisti, ki podpirajo oživljene fašiste Giorgie Meloni, je prepričan, da si pisatelj zasluži najvišjo možno kazen. Drugi del se zaveda, da je bila Melonijeva takrat šefinja obrobne stranke, edine v opoziciji, zato si Saviano po njihovem zasluži samo denarno kazen 500 evrov. Tretji del, zlasti sedanja opozicija, pričakuje, da bo sodnica na rimskem trgu Clodio izrekla oprostilno sodbo.