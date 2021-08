Giuseppe Conte vodi prepolovljeno Gibanje 5 zvezd

V nadaljevanju preberite:

Privrženci komika Beppeja Grilla in računalniškega podjetnika Gianroberta Casaleggia so pred desetletjem z neobičajnim delovanjem po spletu pokazali s prstom na otrplost in gnilobo italijanskega političnega prostora. Potem so se prvič sila uspešno pojavili na volitvah, na naslednjih pa že postali najmočnejša stranka v Italiji. Imeli so 227 poslancev in 112 senatorjev, postavili so tudi svojega predsednika vlade. Ker niso našli nikogar primernega v svojih vrstah, so si pripeljali odvetnika in profesorja prava Giuseppeja Conteja, ki se dotlej ni ukvarjal s politiko.