Glavnega tožilca ICC preiskujejo zaradi domnevne spolne zlorabe

Skupščina držav pogodbenic (ASP) Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) zahteva preiskavo obtožb o domnevni spolni zlorabi s strani glavnega tožilca sodišča Karima Khana, je danes sporočila predsednica ASP Paivi Kaukoranta. Khan je obtožbo zanikal in napovedal nadaljevanje tožilskega dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Po posvetovanju z uradom skupščine držav pogodbenic (ASP) v imenu predsedstva ASP zahtevam zunanjo preiskavo zadev v povezavi z domnevno neprimernim ravnanjem tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča,« je danes povedala predsednica ASP Kaukoranta in pojasnila, da je zunanja preiskava potrebna za zagotavljanje neodvisnega, nepristranskega in poštenega postopka.

Z globoko žalostjo sem sprejel, da naj bi se v javnosti pojavila poročila o mojem neprimernem ravnanju, je Khan dejal v izjavi, ki jo je posredoval AFP.

Tudi na ICC se vrstijo napadi in grožnje

Glavni tožilec ICC je obtožbe o domnevni spolni zlorabi uslužbenke svojega urada zanikal in dejal, da sprejema »priložnost za sodelovanje v tem postopku«. 54-letni Khan je navedel še, da sta v tem trenutku tako on kot ICC deležna najrazličnejših napadov in groženj.

Dodal je, da bo v skladu s pooblastili kot tožilec še naprej opravljal vse naloge v primerih, ki jih obravnava ICC.

Khan je letos zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in treh voditeljev palestinskega islamističnega gibanja Hamasa, ki so jih od maja, ko je Khan zahteval izdajo naloga, ubili.

ICC še ni sprejelo odločitve o izdaji omenjenih nalogov.

Khan je zahteval tudi izdajo naloga za pridržanje ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar je sodišče na podlagi obtožb o deportacijah ukrajinskih otrok storilo marca lani.

ICC s sedežem v Haagu preiskuje in preganja genocid, vojne zločine, zločine proti človečnosti in zločin agresije.