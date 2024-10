Belgija zaradi suma vojnih zločinov preiskuje izraelskega vojaka

Neimenovani osumljenec z belgijsko-izraelskim državljanstvom je menda star od 20 do 30 let in domnevno živi v enem od predmestij Bruslja.

Galerija Belgijsko tožilstvo je odprlo primer, s katerim bodo preverili navedbe o vojnih zločinih. FOTO: Amir Cohen/Reuters

STA

Belgijske oblasti so danes začele preiskavo domnevnih vojnih zločinov belgijsko-izraelskega vojaka, ki je v Gazi deloval med pripadniki izraelske vojske. Iz urada zveznega preiskovalca so sporočili, da želijo preveriti navedbe medijev, da se je moški vojskoval v ostrostrelski enoti izraelske vojske, ki je pobijala civiliste. V uradu belgijskega zveznega tožilstva so sporočili, da preiskujejo pripadnika enote izraelske vojske, v kateri je bilo več vojakov z dvojnimi državljanstvi. Preiskava temelji na delu raziskovalnega novinarja iz Palestine Junisa Tiravija, ki je zbral indice, da je elitna izraelska enota ostrostrelcev brutalno pobijala neoborožene civiliste. »Odprli smo primer, s katerim bomo preverili navedbe o vojnih zločinih,« je francoski tiskovni agenciji AFP povedal predstavnik belgijskega tožilstva. Vojni zločini so postali civilizacijski standard Neimenovani osumljenec z belgijsko-izraelskim državljanstvom naj bi bil star od 20 do 30 let. Živel naj bi v enem od predmestij Bruslja. Belgijski pravosodni minister Paul Van Tigchelt je pojasnil, da bodo s preiskavo preverili informacije v medijih. »Čeprav ima Izrael pravico do samoobrambe, ga to ne odvezuje spoštovanja mednarodnega prava,« je dejal pravosodni minister. Kot je pojasnil, bo zvezno tožilstvo pri preiskavi domnevnih zločinov belgijskega državljana sodelovalo z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu (ICC). ICC je na zahtevo glavnega tožilca Karima Khana maja izdal naloge za aretacijo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter treh, zdaj že pokojnih visokih predstavnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas – Jahje Sinvarja, Mohameda Deifa in Ismaila Hanije.