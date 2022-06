Golob in Zelenski v prvem pogovoru o statusu kandidatke za Ukrajino

7.30 Ruska vojska okupirala še dve naselji v bližini Lisičanska

Ruske sile so zavzele naselji Loskutivka in Raj-Oleksandrivka južno od Lisičanska in Severodonecka, ki sta trenutno v žarišču ruske ofenzive v regiji, je danes po poročanju Reutersa izjavil guverner Luganska Sergej Gajdaj. Kot je navedel, se ukrajinska obramba Severodonecka in bližnjih naselij Zolote in Vovčojrovka nadaljuje.

7.10 Zelenski se je Golobu zahvalil za »pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini«

Slovenski premier Robert Golob se je v sredo prvič pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim sta glede na objavi na Twitterju govorila o statusu kandidatke za članstvu v EU, ki naj bi ga danes Ukrajini podelili voditelji unije. Zelenski se je Golobu zahvalil za podporo pri tem vprašanju.

Golob je v pogovoru z Zelenskim zagotovil, da četudi je v Sloveniji prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil, je na Twitterju v sredo zvečer objavila vlada. »Poudaril je, da so v DZ soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU,« so še zapisali.

Zelenski se je Golobu zahvalil za »pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini,« je objavil ukrajinski predsednik. Kot je še dodal, je slovenskemu premieru tudi čestital za nedavno imenovanje na čelo slovenske vlade.

6.55 V Bruslju o podelitvi statusa kandidatk za članstvo Ukrajini in Moldaviji

Voditelji držav članic Evropske unije bodo danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bosta Ukrajina in Moldavija predvidoma prejeli status kandidatk za članstvo v EU. Že pred samim zasedanjem Evropskega sveta pa se bodo voditelji sestali tudi s kolegi iz držav Zahodnega Balkana in razpravljali o širitvi na to regijo.

Ukrajina, Moldavija in Gruzija so za članstvo v EU zaprosile kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja, tako da bi evropska perspektiva zanje predstavljala predvsem močno politično podporo iz Evrope.

Voditelji članic unije bodo o tem odločali na podlagi pretekli teden objavljenega mnenja Evropske komisije. Ta je predlagala, da se Ukrajini dodeli status kandidatke pod pogojem, da bo izvedla številne nadaljnje pomembne reforme. Podobno velja za Moldavijo. Glede Gruzije pa je komisija priporočila le, da se ji dodeli evropska perspektiva.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v vabilu na vrh pozval, naj Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatk, kar se bo po navedbah virov pri EU skoraj zagotovo tudi zgodilo.

6.54 Več držav opozarja, da se ob Ukrajini ne sme pozabiti na države Zahodnega Balkana

V luči podelitve statusa kandidatk dodatnim državam več članic, med njimi Slovenija, opozarja, da se ne sme pozabiti na države Zahodnega Balkana, ki da prav tako potrebujejo močan politični signal glede njihove evropske prihodnosti. Zato se bodo voditelji članic EU pred zasedanjem sedemindvajseterice sestali tudi z voditelji držav iz regije.

Ključno vprašanje je predvsem bolgarska blokada začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in s tem tudi z Albanijo, pri čemer je v zadnjih dneh prišlo do določenih premikov.

Slovenski premier Robert Golob pa bo na svojem prvem vrhu EU podal predlog, da se status kandidatke za članstvo takoj dodeli tudi BiH. A ta predlog ima vsaj zaenkrat bolj malo podpore. Izrecno sta ga od drugih članic podprli le Avstrija in Madžarska, navajajo viri pri EU. Je pa temu naklonjenih še nekaj drugih držav.