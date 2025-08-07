  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Gorjača za zaveznice in sovražnice

    Trump vidi pridobitve za delavce in proračun – Kritiki menijo, da bodo prizadeti ameriški potrošniki in ves svet.
    Tudi številni tradicionalni konservativci opozarjajo, da so carine novi davki, končno sodbo o Trumpovi carinski mrzlici pa bodo dali finančni trgi. Foto Michael M. Santiago/Afp
    Galerija
    Tudi številni tradicionalni konservativci opozarjajo, da so carine novi davki, končno sodbo o Trumpovi carinski mrzlici pa bodo dali finančni trgi. Foto Michael M. Santiago/Afp
    Barbara Kramžar
    7. 8. 2025 | 18:28
    7. 8. 2025 | 18:29
    5:02
    A+A-

    »Polnoč je, več milijard carinskih dolarjev priteka v Združene države Amerike!« se je ob uveljavitvi recipročnih carin veselil predsednik Donald Trump. Zagovornik gesla »Najprej Amerika« je spet ošvrknil druge države, ki so po njegovem mnenju izkoriščale ZDA, številni ekonomisti pa se še vedno bojijo škode, ki jo bodo Trumpove odločitve povzročile svetovnemu gospodarstvu in ameriškim potrošnikom.

    Avtor knjige o umetnosti pogajanj ne zapira vrat trgovinskim partnerjem, ki bi se še želeli pogoditi, a bo o tem še naprej odločal sam. Švicarska predsednica Karin Keller Sutter je Washington zapustila brez dogovora o znižanju 39-odstotnih carin, ki so med najvišjimi na svetu. Večina držav bo morala za svoj izvoz v ZDA plačevati 15-odstotne carine. Carine na strateške izdelke, kot so jeklo, aluminij in baker, ostajajo petdesetodstotne, v zadnjem trenutku pa je republikanski prvak nabil stoodstotne na polprevodnike.

    Trgovinski minister Howard Lutnick napoveduje 50 milijard carinskih dolarjev na mesec.  Foto Leah Millis/Reuters
    Trgovinski minister Howard Lutnick napoveduje 50 milijard carinskih dolarjev na mesec.  Foto Leah Millis/Reuters

    Švica je žrtev Trumpovega prepričanja, da mora tudi proizvodnja farmacevtskih izdelkov, medicinskih naprav in drugega potekati v ZDA, prav tako nujnih tehnoloških proizvodov. Republikanski predsednik verjame, da so ameriški delavski razred v preteklih desetletjih zlorabile tako prijateljice kot sovražnice ZDA, domača proizvodnja pa je nujna tudi za preživetje. Veliki izvoznici Evropski uniji je pred kratkim spet zagrozil z visokimi carinami, če ne bodo investirale v ZDA ter kupovale ameriške energije in orožja.

    Kitajska uganka

    Številni ameriški ekonomisti se sprašujejo, ali vladajoči režim v največji gospodarski in strateški tekmici Kitajski sploh lahko preživi brez predatorske gospodarske politike iz minulih desetletij. Nasprotno pa se je Trump že v prvi polovici letošnjega leta ponašal s 150 milijardami carinskega dotoka v državno blagajno. Z njimi hoče predvsem nižati gigantski državni dolg, morda pa bodo nekaj tisočakov dobile v žep tudi revnejše ameriške družine. Trgovinski minister Howard Lutnick napoveduje, da bodo ZDA imele petdeset milijard dolarjev prihodkov iz carin na mesec.

    Kritiki verjamejo, da bo tudi to prineslo višje cene avtomobilov in vsega drugega za ameriške potrošnike. Nobelov nagrajenec Joseph Stiglitz verjame, da so carine slabe za ZDA in svet. Tudi številni tradicionalni konservativci, kot je Phil Gramm z America Enterprise Institute, poudarjajo, da so carine novi davki. Nekateri med njimi pa carine vendarle vidijo kot orodje za boljše trgovinske dogovore, saj so druge države že do zdaj z veseljem visoko carinile ameriške izdelke. Novi dogovor z državami, ki ustvarjajo več kot polovico bruto globalnega dohodka, naj bi razmerja uravnotežil.

    Kdo ima prav?

    Vse bo odvisno od tega, kako se bodo na nova trgovinska razmerja odzvali finančni trgi in najbolj prizadete države. Zaveznice bodo morale carine sprejeti že zato, ker so večinoma odvisne od ameriškega varnostnega dežnika. Drugim državam Trump grozi celo z orožjem. Ruski predsednik Vladimir Putin je očitno mislil, da lahko ignorira njegove zahteve za končanje vojne v Ukrajini in končanje strateških povezav s Kitajsko, zdaj je pred svojo obalo dobil ameriški jedrski podmornici. Indiji je zaradi kupovanja ruske nafte zagrozil z visokimi carinami.

    Trump hoče s kazenskimi carinami vplivati tudi na svetovni mir.  Foto Olga Maltseva/Afp
    Trump hoče s kazenskimi carinami vplivati tudi na svetovni mir.  Foto Olga Maltseva/Afp

    Trump carinsko gorjačo uporablja tudi za druge zunanjepolitične cilje. Kanado, ki jo kljub posebnemu sporazumu z ZDA in Mehiko močno tepejo načrti selitve proizvodnje v ZDA, utegne dodatno prizadeti ameriški odziv na priznanje palestinske države. Brazilijo je zaradi preganjanja prejšnjega predsednika Jaira Bolsonara Trump kaznoval s 50-odstotnimi carinami.

    S carinskimi ukrepi se ameriški predsednik giblje na povsem novem terenu, a nove argumente bodo potrebovali tudi njegovi kritiki. Najmanj 17 Nobelovih nagrajencev za ekonomijo je s svojimi ocenami zgrešilo že prej. Hvalili so gospodarsko politiko prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je Američanom prinesla dvajset do trideset odstotno višanje cen življenjskih potrebščin.

    V Trumpovi ZDA inflacija vsaj za zdaj ostaja v bližini dveh odstotkov, finančni trgi so na dan uresničitve »recipročnih« carin ostali mirni. Dokončno oceno Trumpovega udrihanja s carinsko gorjačo pa bodo borze podale v prihodnjih dnevih in tednih.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Kazenski pregoni demokratov?

    Trumpov pravosodni imperij vrača udarec

    Najbrž bodo Američani napovedane procese sprejemali le, če jih bodo videli kot pravične.
    Barbara Kramžar 6. 8. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške volilne igrice

    Teksaški lov na demokratske parlamentarce

    Demokrati hočejo v Teksasu preprečiti spreminjanje volilnih okrajev. Grozi jim aretacija.
    Barbara Kramžar 5. 8. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kritiki obtožujejo Trumpa sovjetskih taktik

    Ker mu niso bili všeč podatki o novih delovnih mestih, je republikanski predsednik odslovil komisarko urada za statistiko dela.
    Barbara Kramžar 4. 8. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Italija

    Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

    Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
    Gašper Završnik 6. 8. 2025 | 18:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    carineZDADonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Tretja nominacija

    Kamboški premier Trumpa predlagal za Nobelovo nagrado za mir

    Trumpa sta za nagrado za mir nominirala že Pakistan in izraelski premier Netanjahu - slednji za pomoč pri napadih na Iran.
    7. 8. 2025 | 19:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska izročitev Hrvaški bi ga lahko stala življenja

    Tako trdi Djordje Radujković, ki so ga maja letos prijeli ob vstopu v našo državo. V priporu je že tri mesece.
    Aleksander Brudar 7. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Predsednikov preobrat

    Prej upornik Joan Laporta prestopil v tabor zagovornikov lige prvakov

    Predsednik FC Barcelona je pohvalil format lige prvakov, ki po njegovem izboljšuje nogomet. PSG in Barcelona igrata najboljši nogomet na svetu.
    7. 8. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in ZDA

    Čezatlantsko pokopališče mednarodnih trgovinskih pravil

    Med Brusljem in Washingtonom še vedno številne nejasnosti o novem carinskem režimu.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 18:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carine

    Gorjača za zaveznice in sovražnice

    Trump vidi pridobitve za delavce in proračun – Kritiki menijo, da bodo prizadeti ameriški potrošniki in ves svet.
    Barbara Kramžar 7. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Predsednikov preobrat

    Prej upornik Joan Laporta prestopil v tabor zagovornikov lige prvakov

    Predsednik FC Barcelona je pohvalil format lige prvakov, ki po njegovem izboljšuje nogomet. PSG in Barcelona igrata najboljši nogomet na svetu.
    7. 8. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in ZDA

    Čezatlantsko pokopališče mednarodnih trgovinskih pravil

    Med Brusljem in Washingtonom še vedno številne nejasnosti o novem carinskem režimu.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 18:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carine

    Gorjača za zaveznice in sovražnice

    Trump vidi pridobitve za delavce in proračun – Kritiki menijo, da bodo prizadeti ameriški potrošniki in ves svet.
    Barbara Kramžar 7. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo