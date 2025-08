Kritiki obtožujejo Trumpa sovjetskih taktik

Ali bodo Američani sploh še verjeli uradnim statistikam? Predsednik Donald Trump je odslovil komisarko urada za statistiko dela, ki je po njegovem ponarejala statistične podatke v dobro demokratov. Ti prvega republikanca obtožujejo prikrivanja, da se gospodarstvo potaplja.

Erika McEntarfer, ki jo je na vrh urada za statistiko dela imenoval prejšnji demokratski predsednik Joe Biden, naj bi pred zadnjimi predsedniškimi volitvami večkrat napihnila število novih delovnih mest, da bi tako pomagala demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris. Ko se to ni posrečilo, naj bi zmagovalca Trumpa poskušala prikazati v slabi luči pri opravljanju najpomembnejše naloge, ki jo je imel, to je izboljšanju ameriškega gospodarstva in zaposlovanja. Urad za statistiko dela je konec tedna naštel le 73 tisoč novih delovnih mest zunaj kmetijstva in oklestil številke iz prejšnjih dveh mesecev.

Odstavljena komisarka naj bi pomagala demokratoma Jpeju Bidni in Kamali Harris. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Teh naj bi bilo 258 tisoč manj, torej naj bi ameriško gospodarstvo tudi maja in junija dodalo le 19 tisoč in 14 tisoč novih delovnih mest. To je bil hud udarec Trumpovim zagotovilom, da bosta njegovi carinska in gospodarska politika Američanom prinesli nešteta delovna mesta. Sam s prstom kaže na pretekle napake urada za statistiko dela. Avgusta lani so število novih delovnih mest presegli za milijon, da bi polepšali rezultate gospodarske politike demokratskega predsednika Bidna in njegove podpredsednice Harrisove.

Republikanski predsednik hoče Eriko McEntarfer nadomestiti z nekom »veliko bolj kompetentnim in kvalificiranim«. Po njegovem gospodarstvo cveti, pa čeprav naj bi se centralna banka Fed igrala igrice z obrestnimi merami. S tem je mimogrede ošvrknil še eno ustanovo, ki jo biča že vse od ponovnega vstopa v Belo hišo in še prej. Poudaril je, da je tudi predsednik Feda Jerome Powell pred volitvami nižal obrestne mere, pa čeprav je bila inflacija veliko višja, zdaj pa se temu upira.

Trump proti globoki državi

Obračun s centralno banko bo Trump morda odložil do prihodnjega maja, ko se bo Powllu iztekel mandat, saj bi z njegovim predčasnim odpoklicem tvegal borzne pretrese. Pri odstavitvi komisarke urada za statistiko dela se mu teh ni treba bati. Kritiki pa opozarjajo na politično vmešavanje v neodvisne državne službe. Najglasnejši so na demokratski strani. Finančni minister v administracijah Billa Clintona in Baracka Obame Lawrence Summers je opozoril, da številčne podatke o delovnih mestih po natančnih navodilih zbira na stotine ljudi. »Odpuščanje vodje ključne vladne službe zaradi nezadovoljstva s številkami, o katerih poročajo v skladu z dolgo veljavnimi procedurami, je značilnost avtoritarnih držav in ne demokratičnih.«

Med tistimi, ki jih hoče odstreliti Trump, jer tudi predsednik Fed Jerome Powell. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Demokratski senator iz Nove Mehike Martin Heinrich je predsednikovo dejanje označil za odločitev na ravni Sovjetske zveze. »Kriviti prinašalca sporočil? Nikoli ni nič njegova krivda,« je povedal za publikacijo The Hill. Prav tako demokratski senator s Havajev Brian Schatz meni, da se gospodarstvo potaplja, Trump pa deluje kot diktator. O neutemeljenih in škodljivih napadih na neodvisnost in integriteto zveznega statističnega sistema je govoril tudi komisar iz Trumpovega prvega mandata Bill Beach. Konservativni ekonomist Steve Moore pa je spomnil, da je tega odslovil Biden, njegova imenovanka Erika McEntarfer pa naj bi pokopala prejšnje reforme.

Urad za statistiko dela vsak mesec izpraša 121 tisoč podjetij in vladnih agencij, pravočasne odgovore pa dobi le od približno 60 odstotkov teh. Kasnejši popravki so zato običajni. Da urad ni več zelo učinkovit, pa meni tudi predsednik uprave Bank of America Brian Moynihan. Po Trumpovem mnenju so bili podatki najbolj netočni v zadnjih petdesetih letih. Republikanski predsednik nadaljuje spopad s tistim, kar vidi kot demokratsko »globoko državo«.