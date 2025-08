Teksaški lov na demokratske parlamentarce

Z 85 glasovi proti šestim je teksaški parlament ukazal aretacijo več kot petdeset demokratskih poslancev, ki so se za blokiranje preurejanja volilnih okrajev zatekli v Illinois. New York in drugam. Tam vladajoči demokratski guvernerji verjetno ne bodo poskušali teksaškega ukaza, poldrugo leto pred kongresnimi volitvami pa se ameriška politika že razgreva.

Večinsko republikanski teksaški predstavniški dom je sklenil, da so demokratski člani, ki so se umaknili v demokratsko vodene zvezne države, izdali svojo dolžnost. Zaradi njihovega množičnega odhoda v Illinois, New York in drugam ne morejo sprejeti zakonodaje o pomoči žrtvam poplav in nižanj nepremičninskih davkov. Republikanski guverner Greg Abbott je ukazal njihovo nasilno privedbo v teksaški kapitol, ukaz pa bo veljal, dokler ne bodo tja privedli vseh.

Teksaški guverner Greg Abbott z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo Melanio. Foto Kevin Lamarque/Reuters

V sporu seveda ne gre le za poplave in nepremičnine. Demokrati so pred zadnjimi predsedniškimi in kongresnimi volivami že upali na pridobitve v državi samotne zvezde, pa čeprav je ta že desetletja republikanska trdnjava. V njeno prestolnico Austin in druga mesta se je naselilo veliko prebivalcev Kalifornije in drugih demokratsko vodenih zveznih držav in po zvokih pevke Beyoncé, ki je tam zaman delala reklamo demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris, naj bi iz limon najbolj narediti limonado: pridobiti so želeli v Austinu, Houstnu in Dallasu, kamor se največ selijo razočarani demokrati.

Modri val se ni zgodil, Teksas je še naprej rdeč po značilni barvi ameriških konservativcev, republikanci pa poskušajo s preurejanjem volilnih okrajev zagotoviti, da bo tako tudi ostalo. In ne le v Teksasu. Ocenjujejo, da jim bo nova razdelitev prinesla pet dodatnih sedežev v zveznem predstavniškem domu, kar bi še zakoličilo prevlado demokratom osovraženega predsednika Donalda Trumpa. Prve zvezne kongresne volitve po predsedniških običajno dobi stranka brez svojega predstavnika v Beli hiši, če bodo Trumpove neortodoksne gospodarske rešitve uspešne, pa se demokrati prihodnje leto bojijo še večjih izgub.

Teksaški parlament v Austinu. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp

Preurejanje volilnih okrajev v Teksasu bi lahko bilo zadnji žebelj v njihovo politično krsto, a je več kot petdeset teksaških demokratskih zakonodajalcev sprejemanje takšne zakonodaje preprečilo s potovanjem v Chicago, Albany in druga mesta. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott in njegov pravosodni minister Ken Paxton hočeta na silo zagotoviti kvorum za glasovanje.

Pravila obeh domov teksaškega kongresa dovoljujejo aretacijo upornih parlamentarcev, a jo bo zunaj te zvezne države težko uresničiti. Illinoiški guverner J. B. Pritzker je teksaškim demokratom ponudil pomoč, newyorška guvernerka Kathy Hochul pa govori o vojni. »Sneli smo rokavice! Dovolj mi je tega, da se bojujemo zvezanih rok,« je govorila med obsojanjem teksaških dejanj. »Pravila igre so se dramatično spremenila, sram naj nas bo, če to dejstvo ignoriramo. Celotnega obdobja je konec, Donald Trump ga je za vedno končal.« Tudi sama pa bi rada nadaljevala s preurejanjem kongresnih okrajev, kar zdaj preprečuje neodvisna komisija,

Kazen 500 dolarjev na dan

Teksaški republikanci upajo na skorajšnje nove volilne zmage. Leta 2021, ko so se demokratski kongresniki iz podobnega razloga umaknili v prestolnico Washington, je teksaško vrhovno sodišče razveljavilo prepoved aretacij. Republikanski guverner omenja celo izpraznitev njihovih kongresnih sedežev. Za to bi bile potrebne tožbe, že zdaj pa parlamentarnim prebežnikom grozi finančna kazen v višini 500 dolarjev na dan.

Demokratski guverner Illinoisa J.B. Pritzker gosti prebegle teksaške demokratske parlamentarce. Foto Tom Krawczyk/Reuters

Guverner Abbott lahko ukaže tudi dodatno tridesetdnevno zasedanje parlamenta. Medtem se nekateri republikanci zavzemajo za preurejanje volilnih okrajev v vseh zveznih državah z republikanskim vodstvom, prepričani, da bi veliko pridobili. Ne le zaradi množičnih selitev iz demokratsko vodenih zveznih držav, ampak tudi zaradi domnevno nenatančnega javnega štetja v času pandemije covida-19 ter pogoste vključitve ilegalnih priseljencev.