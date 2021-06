Gospodarske sankcije za izsušitev Lukašenkovega režima

EU je pred odločitvijo o nadaljnji zaostritvi sankcij proti Belorusiji. Potekajo priprave na vpeljavo obsežnejših gospodarskih ukrepov, ki naj bi prizadeli same temelje režima beloruskega predsednikaNajprej naj bi na seznam kaznovanih dodali 86 posameznikov in entitet. Zanje bosta veljali zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v EU. Glavna tarča gospodarskih sankcij, ki bodo politično obravnavane na vrhu EU konec tedna in pozneje odobrene, bodo izvoz in predvsem državna podjetja. »Močno bodo prizadele gospodarstvo,« je glede sankcij prepričan visoki zunanjepolitični predstavnik EUS sankcijami želijo vplivati na režim v Minsku, da spremeni svoje ravnanje. V Belorusiji je več kot 500 političnih zapornikov, je opozarjal Borrell. Nadaljnja zaostritev ukrepov sledi prisilnemu pristanku Ryanairovega letala, zaprtju novinarjain krepitvi represije. »EU zmore, če hoče. Vse drugo bi bila katastrofa. Jasno kažemo, da stalinizem in državni terorizem nimata več prostora v 21. stoletju,« je povedal vodja luksemburške diplomacijeAvstrijski zunanji ministerje opozoril, da ne bi smeli kaznovati ljudi glede posojil posameznikom, malih podjetij, nevladnih organizacij. Avstrija je bila v zadnjih dneh tarča kritik, ker da je nasprotovala finančnim ukrepov, da bi branila interese svojih bank. Minister Schallenberg je takšne očitke zavrnil.Sektorji, ki so na muhi gospodarskih sankcij, so petrokemija, orožje, tobak, energetika, finance. Prepovedan bo izvoz tehnologije za nadzor telekomunikacij. »S tem hočemo režim čim bolj finančno izsušiti,« je napovedal nemški zunanji minister»Sprejeli bomo močno stališče glede kršitev krivic in drugih kršitev Lukašenkovega režima,« je napovedal vodja slovenske diplomacije. Zasedanja zunanjih ministrov EU se udeležuje beloruska opozicijska voditeljica