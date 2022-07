Guverner Donecka 350.000 ljudi pozval k evakuaciji

07.38 Guverner Donecka poziva 350.000 ljudi k evakuaciji

Guverner vzhodne regije Doneck je 350.000 civilistov pozval k evakuaciji zaradi neizbežne ruske ofenzive, poroča Guardian. Poziv prihaja dan po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin razglasil zmago pri zavzetju sosednje vzhodne province Lugansk. Zdaj je splošno prepričanje, da namerava Rusija stopnjevati svojo ofenzivo v Donecku, zaradi česar so oblasti več kot četrt milijona prebivalcev pozvale k evakuaciji. Guverner Donecka Pavlo Kirilenko je dejal, da je 350.000 ljudi, ki so ostali v provinci Doneck, potrebno odstraniti, da rešijo svoja življenja in da se ukrajinski vojski omogoči boljša obramba mest pred ruskim napredovanjem. O usodi celotne države bo namreč odločala regija Doneck. »Ko bo ljudi manj, se bomo lahko bolj osredotočili na sovražnika in opravljali naše glavne naloge.«

Med tem iz Slovjanska poročajo o množičnih napadih z granatami. Ubiti sta bili najmanj dve osebi, sedem pa je bilo ranjenih. Župan mesta Vadim Lyakh je prav tako prebivalce pozval k evakuaciji, potem ko so ruske sile napadle trg in stanovanjsko območje. Ukrajina se je pred tem umaknila iz Lisičanska, kar je spodbudilo špekulacije, da se bo Rusija zdaj osredotočila na Slovjansk in Kramatorsk na jugu, dve glavni mesti v Donecku, ki jih še vedno brani Ukrajina. Bitka za Slovjansk bo verjetno naslednja ključna tekma v boju za Donbas, saj se ruske sile približujejo mestu Doneck na 16 km, je sporočilo ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva.

07.30 Lavrov pozval k zaščiti mednarodnega prava

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je vse strani na svetu pozval, naj si prizadevajo za zaščito mednarodnega prava, saj se »svet razvija na zapleten način«, njegove besede povzema Guardian. Lavrov je govoril na srečanju s svojim vietnamskim kolegom Bui Thanh Sonom v sredo v Hanoju. »Vietnam je ključni partner (Rusije) v ASEAN ... in odnosi obeh držav temeljijo na zgodovini in njunem skupnem boju za pravičnost,« je na srečanju dejal Lavrov, pri čemer je imel v mislih Združenje držav jugovzhodne Azije. Vietnam in Rusija imata tesne vezi še iz časa Sovjetske zveze in Hanoj ​​doslej ni obsodil ruske vojne v Ukrajini. Obisk Lavrova v Hanoju prihaja v času, ko državi obeležujeta deseto obletnico njunega »celovitega strateškega partnerstva«. Ruski zunanji minister naj bi ta teden odletel v Indonezijo, da bi se udeležil srečanja zunanjih ministrov G20.