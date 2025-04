Hamburg postaja središče tihotapljenja kokaina v Evropo

V Nemčiji imajo vse več težav zaradi kokaina. Med letoma 2018 in 2023 so zaplenili za kar 750 odstotkov več bele snovi kot v obdobjih pred tem. Kokain v Evropo, prek nemških pristanišč, prihaja predvsem iz Južne Amerike, skrit v pošiljkah navadnega blaga.

Največji izziv je predvsem hamburško pristanišče, kjer je policija leta 2021 zasedla največjo količino kokaina v Evropi do zdaj. Šlo je za 16 ton čistega kokaina, ki je bil v Hamburg pretihotapljen iz Paragvaja. Povečani dotok kokaina pa ni problem zgolj zaradi povečanja odvisnosti v državi, ampak tudi zaradi poglabljanja korupcije.

Zaposleni v pristaniščih v zameno za denar mednarodnim mafijskih združbam pogosto pomagajo pri prekrivanju informacij in logistiki prepovedane droge. A ne gre zgolj za pristaniške delavce. Težave s korupcijo so prisotne tudi znotraj pravosodja in policije. Dejstvo je, da je celo Yashar G., vodilni državni tožilec v enem največjih primerov tihotapljenja, obtožen sodelovanja z mafijo. Kriminalcem naj bi v zameno za mesečne podkupnine v višini 5000 evrov izdajal zaupne informacije in jih opozarjal pred aretacijami.

V različnih nemških zveznih deželah so v zadnjem letu odkrili več primerov korupcije znotraj policij. FOTO: Reuters

Guardian danes poroča, da so dobički od kokaina že zelo opazni na ulicah Hamburga. »Vsak konec tedna vidite vse več mladih moških v ferrarijih, lamborghinijih in SUV za 150.000 evrov,« je dejal eden od njihovih sogovornikov. »To ni denar, zaslužen s prostitucijo ali prevarami ali konopljo. To je kokainski denar.«

V različnih nemških zveznih deželah so v zadnjem letu odkrili več primerov korupcije znotraj policije, v katerih so bili posamezniki osumljeni sodelovanja z mafijami iz Italije, Maroka, Nizozemske in od drugod. To so bili primeri prejemanja podkupnine, posredovanja tajnih informacij in celo pomoči pri tihotapljenju.

Kriminologinja in avtorica knjige Mafia Expansion Zora Hauser opozarja, da se Nemčija težko spopada z realnostjo organiziranega kriminala in si pred vse bolj perečim problemom zatiska oči. Vzroki za razsežnost problema so po besedah Hauserjeve politična ignoranca, razdrobljenost policijskih enot, slaba zakonodaja proti pranju denarja in prevelika zaščita osebnih podatkov. Vse to mafijskim družbam omogoča lažje delovanje, zato postaja Nemčija za mafijske tolpe vse bolj privlačna.