Zdravnik, ki je v ogenj metal žive novorojenčke

Esesovski zdravnik Josef Mengele je v Argentino pribežal 22. junija 1949 pod imenom Helmut Gregor in se tam tako udomačil, da je šest let pozneje na uradu predložil svoj rojstni list in si povrnil pravo ime. Argentinska vlada je v ponedeljek javno objavila več kot 2000 tajnih dokumentov, ki razkrivajo prihod in življenje nacističnih vojnih zločincev v Argentini, med njimi Adolfa Eichmanna, Ericha Priebkeja in Martina Bormanna, osebnega tajnika Adolfa Hitlerja.

Nekateri tajni zapisi so bili razkriti že leta 1992, a so bili za ogled na voljo le v prostorih generalnega nacionalnega arhiva Argentine (AGN), zdaj pa so javnosti v celoti dostopni na uradni spletni strani AGN.

Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileia je dokumente odpečatila na zahtevo Centra Simona Wiesenthala za boj proti antisemitizmu, kjer preiskujejo povezave med banko Credit Suisse in nacizmom. »Argentinska država nima razloga, da bi še naprej varovala tovrstne informacije,« je dejal vodja kabineta ministrov vlade Guillermo Francos ob oznanitvi objave tajnih dokumentov.

Najstnico razkosal z nožem

Mengele, bolje znan pod vzdevkom Angel smrti iz Auschwitza, je bil v poljskem taborišču odgovoren za smrt več tisoč ljudi. Na Judih in drugih žrtvah nacističnega režima je izvajal grozljive poskuse. Po navedbah časnika The Jerusalem Post iz leta 1959 je nacistični zdravnik v ogenj metal žive novorojenčke vpričo njihovih mater, ujetnikom vbrizgaval fenol, štirinajstletno dekle pa je razkosal z nožem. Mengele je večino življenja po drugi svetovni vojni živel v Buenos Airesu, kamor je prispel leto za Bormannom, leta 1950 pa se jima je pridružil tudi Eichmann, eden glavnih organizatorjev holokavsta.

Odpečateni argentinski dokumenti o življenju nacističnih vojnih zločincev FOTO: Generalni nacionalni arhiv Argentine (AGN)

Medtem ko je Mengele v Južni Ameriki ostal vse do naravne smrti leta 1979, so izraelski vohuni pod vodstvom Isserja Harela Eichmanna leta 1960 odkrili in odpeljali v Izrael, kjer so ga zaradi zločinov proti človeštvu leta 1962 obesili. Argentinske oblasti so glede na nove odpečatene dokumente sodelovale pri njegovi ugrabitvi in izročitvi. Ko je Mengele slišal, kaj se je zgodilo nekdanjemu sodelavcu, je zbežal sprva v Paragvaj, kasneje pa v Brazilijo pod imenom Wolfgang Gerhard, tam pa je med plavanjem v jezeru doživel srčni zastoj in utonil. Njegova identiteta je ostala skrivnost do leta 1985.

Priebke, esesovski stotnik, je v Argentini živel neopazno do leta 1991, ko ga je intervjuval argentinski pisatelj Esteban Buch. Priebke mu je razkril svojo vlogo v pokolu v Ardeatinskih jamah, kjer so nacisti na Hitlerjev ukaz usmrtili 335 Italijanov v povračilo za smrt 33 vojakov nemških oboroženih sil, ki so padli v spopadu z italijanskim odporniškim gibanjem. Tri leta kasneje je intervju s Priebkejem naredila tudi ameriška medijska hiša ABC. Intervju je sprožil buren odziv svetovne javnosti in številne zahteve za Priebkejevo izročitev Italiji. Tej ga je argentinska država izročila leta 1998. Na sodišču je sodelovanje pri pokolu v Ardeatinskih jamah priznal, a se moralno oprostil, rekoč, da je deloval pod ukazi. Med sojenjem se je izkazalo, da je Priebke sam usmrtil dva izmed italijanskih zapornikov. Zaradi sodelovanja pri pokolu je bil takrat 83-letnik v Rimu obsojen na dosmrtno zaporno kazen.