Vse, kar je imel: Frančišek pred smrtjo doniral 200.000 evrov s svojega računa

Papež Frančišek je pred smrtjo zapornikom daroval 200.000 evrov, danes piše italijanski tisk na čelu z Repubblico. Vest o tem je razkril Benoni Ambarus, znan tudi kot Don Ben, sicer pa škof, pristojen za zapore in dobrodelnost, ki ga je papež imel ob sebi tudi ob odprtju svetih vrat cerkve Očeta našega v zaporu Rebibbia.

»Nekaj dni pred smrtjo je sveti oče odšel k Regini Coeli, da bi na vso moč klical svetu, da je treba tistim, ki živijo na drugi strani rešetk, posvetiti pozornost. Svoje zadnje imetje jim je podaril, 200 tisoč evrov s svojega osebnega računa,« je Repubblici izjavil Ambarus. Denar je namenil zaporom za mladoletne Casal del Marmo, in sicer zaradi težkega finančnega položaja tovarne testenin, ki deluje v njem.

Rešitev za hipoteko

»Povedal sem mu, da imamo veliko hipoteko za to tovarno testenin in če jo lahko odplačamo, bomo znižali ceno testenin, več prodali in zaposlili več fantov,« je dodal Ambarus.

Kot dodaja, politika in institucije kljub papeževi angažiranosti glede razmer v zaporih niso naredile nič, poudarja pa, da so zaporniki v delovanju Frančiška videli upanje. Sodeč po njegovih besedah je zapornikom doniral vse, kar je še imel na svojem računu, pokopan pa bo zahvaljujoč donatorju.

»Ko se je govorilo o zaporih, sem ga videl trpeti. Bil je strt,« je še navedel Ambarus. Jetnikom je umil noge, jim odprl sveta vrata in javno prosil za znižanje njihove kazni. Četudi simbolične, le za kak mesec. A odgovora ni bilo.