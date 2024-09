Hrvaški turistični minister Glavina: Istra ima hiperinflacijo turistične ponudbe

Istra je preobremenjena s turističnimi kapacitetami; prostih ležišč je veliko več kot gostov, medtem ko stanovanj za dolgoročni najem skorajda ni. To je bil glavni poudarek včerajšnjega delovnega srečanja ključnih akterjev hrvaškega turizma v Rovinju, ki so kasneje na Weekend Media Festivalu sodelovali še na okrogli mizi o preobrazbi hrvaškega turizma.

Hrvaški turistični minister Tonči Glavina je na okrogli mizi izpostavil, da imajo hoteli 90-odstotno zasedenost, kampi 80-odstotno, zasebne namestitve 60-odstotno, nekomercialni ponudniki pa le 20-odstotno zasedenost. »To jasno kaže na hiperinflacijo ponudbe. Vsako leto je na trg veliko več postelj, kot je dejansko povpraševanja.«

»Preprečiti moramo španski scenarij«

Čeprav poletna sezona ne bo rekordna, minister Glavina pričakuje, da bodo na letni ravni prihodki v skladu s strategijo, ki Hrvaško preoblikuje v celoletno turistično destinacijo, presegli lanske. Poudaril je, da je sedaj odgovornost vlade, da ustavi »nenehno rast«, čeprav so pričakovanja določenih ljudi drugačna. Na Instagramu je kasneje delil članek o stanju na Mallorci in pripomnil, da si Hrvaška ne želi podobne situacije.

Po poročanju Daily Mail je Mallorca, priljubljena španska turistična destinacija, letos zabeležila velik upad prihodkov v gostinstvu, kar je sprožilo proteste lokalnih podjetnikov. Združenje PIMEM-Restauración (Združenje malih in srednjih podjetij v gostinstvu) je poročalo, da se številni bari in restavracije zapirajo zaradi slabe turistične sezone. Stroški zaposlenih so se od leta 2018 povečali za 25,3 odstotka, medtem ko so cene menijev zrasle le za 10 odstotkov.

Spremembe za zmanjšanje števila turističnih kapacitet ne bodo osredotočene zgolj na turistično politiko, temveč bodo vključevale tudi gradbeni sektor, prostorsko načrtovanje in davčno politiko. Omejili bodo kategorizacijo turističnih zmogljivosti v objektih, je dodal minister.

Prihodnji teden bo predstavljena »ambiciozna davčna politika«, ki bo močno obdavčila stanovanja, ki so prazna večino leta, a se oddajajo le v sezoni. Tista, ki se oddajajo skozi vse leto, pa po njegovih besedah, ne bodo predmet nove obdavčitve, tudi če gre za tretje, četrto ali peto stanovanje.

Rovinj FOTO: Marko Feist

»Soočamo se s situacijo, ko ni na voljo zmogljivosti za dolgoročni najem. Zaradi kratkoročnih zaslužkov v dveh ali treh mesecih lastniki nepremičnin zahtevajo, da se najemniki pred poletjem izselijo, vrnejo pa se lahko šele oktobra. Namesto, da bi se ljudje veselili poletja, se sprašujejo, kje bodo živeli,« je poudaril Glavina. Ukrepi bodo vplivali tako na domače kot tuje lastnike nepremičnin.

Že leta 2004 je bilo nastanitev preveč

Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične zveze (HTZ), je poudaril, da je Istra leta 2004 imela 35.000 zasebnih namestitev, 52.000 ležišč v hotelih in 120.000 prenočišč v kampih. »Že takrat smo na deklarativni ravni ugotovili, da je treba zmanjšati zasebne kapacitete in prostor v kampih ter povečati število hotelskih sob. V praksi pa smo zasebne nastanitve povečali na 110.000 do 130.000.«

Istrski župan Boris Miletić je poudaril, da mora Istra dolgoročno ohranjati svoj prostor, saj je to eden najvrednejših virov regije. »Istra ustvarja kar 28 odstotkov vseh nočitev na Hrvaškem, kar jo postavlja na prvo mesto v državi. To pomeni, da istrski turizem prispeva več kot sedem odstotkov k hrvaškemu bruto domačemu proizvodu (BDP),« je dodal. Turizem mora temeljiti na kakovosti in trajnosti, da koristi gospodarstvu, turistom in lokalnemu prebivalstvu.

Ohranjanje avtentičnosti in posebnosti regije ter zagotavljanje visoke kakovosti življenja prebivalcev so ključni cilji. Istra mora biti izjemna v turizmu, saj je premajhna, da bi bila povprečna, je še poudaril Miletić. Ohranjanje prostora je ključno za dolgoročno trajnost in privlačnost regije.

Staničić je dodal, da je Istra najrazvitejša turistična regija v državi in se lahko pohvali z visoko prepoznavnostjo ter kakovostno strukturo nastanitvenih zmogljivosti. Poudaril je tudi potrebo po intenzivnih promocijskih aktivnostih za prihodnjo turistično sezono, saj so bile letos opazne oscilacije v doseganju turističnega prometa z določenih trgov. Destinacija mora stremeti k trajnosti, kakovosti in celoletnemu poslovanju, kar bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj turizma, obenem pa ohranjalo kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Na regionalnem sestanku turističnega sektorja Istrske županije so sodelovali tudi predstavniki strokovnih združenj, državnih institucij, člani Turističnega sveta HTZ, predstavniki urgentnih služb, Hrvaške gorske reševalne službe, policije in gasilcev. Župan Miletić je poudaril, da je njihova dolžnost ohranjati avtentičnost, posebnosti in prostor kot izjemno dragocen vir, pri čemer mora biti kakovost življenja lokalnega prebivalstva vedno na prvem mestu.