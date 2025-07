Spopadi na meji se nadaljujejo, kamboški premier zahteval sklic nujne seje ZN

Spopadi med tajskimi in kamboškimi silami se nadaljujejo že drugi dan. Po navedbah tajske vojske so kamboške sile uporabile težko orožje, vključno s topništvom in raketami. Na Tajskem so spopadi zahtevali 15 smrtnih žrtev, razseljenih je 100.000 ljudi, v kamboški provinci Oddar Meanchey pa so evakuirali 1500 družin. Kambodža ni objavila števila žrtev, vendar so oblasti v eni provinci sporočile, da je bil ubit vsaj en civilist.

Kamboški premier Hun Manet je zahteval sklic nujne seje varnostnega sveta ZN, ki se bo po navedbah diplomatskih virov za zaprtimi vrati sestal drevi ob 21. uri po srednjeevropskem času, še navaja AFP.

Konflikt med Tajsko in Kambodžo se je zaostril v četrtek, potem ko je tajska vojska po izmenjavah ognja na meji proti kamboškim položajem napotila bojna letala, kamboška stran pa je odgovorila s topništvom.

Tajski uradniki pravijo, da so se spopadi zgodili na 12 lokacijah vzdolž sporne meje, vršilec dolžnosti premiera Phumtham Wechayachai pa je dejal, da bi se konflikt lahko prelevil v vojno, piše BBC.

Ogromno število ljudi so evakuirali. FOTO: Soveit Yarn/Reuters

Ljudi pozvali, naj se izogibajo območjem ob meji

Davi so se tako spopadi nadaljevali. Kamboške sile so izvedle bombardiranje s težkim orožjem, topništvom in raketnimi sistemi, tajske čete pa so se odzvale s podpornim ognjem, je v izjavi navedla vojska in prebivalce regij na vzhodu Tajske pozvala, naj se izogibajo območjem ob meji.

Po podatkih tajskega ministrstva za zdravje se je število smrtnih žrtev v dveh dneh spopadov povečalo na 15. Med njimi je 14 civilistov in en vojak, 46 ljudi je ranjenih, med njimi 15 vojakov.

Krivdo valita druga na drugo

Ozemeljski spor med državama, ki tli že desetletja, se je v četrtek nevarno zaostril, obe strani pa za izbruh novih spopadov na spornem območju ob meji krivita druga drugo.

FOTO: Thai Army Via/Reuters

V športnem kompleksu, ki je bil v tajski provinci Surin preurejen v evakuacijski center, so evakuiranci – mnogi med njimi otroci in starejši – povedali, da so še vedno pretreseni zaradi raketnih in topniških napadov, ki so jim bili priča v četrtek, poroča BBC.

Ko se je začelo streljanje, je izbruhnila panika in evakuacijski tovornjaki so se hitro napolnili, je za BBC povedala Joi Phasuwan iz okrožja Phanom Dong Rak. 63-letnica je skupaj z dvema vnukoma dolgo čakala, preden so jih končno premestili v evakuacijski center. Tokrat so se preselili dlje v primerjavi s prejšnjimi evakuacijami, je povedala. Pravi, da namerava otroke poslati staršem v Bangkok, če se razmere ne bodo umirile.