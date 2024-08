V nadaljevanju preberite:

Gostje so nas to poletje zaobšli, pa tudi tisti, ki so prišli, so zapravili manj, ker so ugotovili, da jih s cenami »odiramo«. Dragi smo za tisto, kar ponujamo. Cene so visoke predvsem v gostinskih lokalih in trgovinah, to vidijo gostje in vprašanje je, kako se bodo odločali prihodnje leto.