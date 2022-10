Ideologija na lističih ameriških volitev

V nadaljevanju preberite:

Demokratska stranka predsednika Joeja Bidna ima tudi v času rekordnega kriminala, priseljevanja in inflacije možnosti na skorajšnjih vmesnih volitvah, kar kaže na globoko ideološko in politično razdeljenost ZDA. Predsednik morda ne dosega visokih odstotkov v javnomnenjskih raziskavah, številni demokrati pa v njem vidijo dostojnega nasled­nika očeta New Deala Franklina Delana Roosevelta, ki je po veliki depresiji v tridesetih letih 20. stoletja s pomočjo revnim in brezposelnim reformiral kapitalizem. Ameriški pomik na levo neznansko jezi drugo polovico volivcev, ki je stavila na tržne in druge reforme svojega idola Trumpa.