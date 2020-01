Ikea mora staršem zaradi smrti otroka plačati 41 milijonov evrov

Ikeina komoda je pred nekaj leti poškodovala več otrok, najmanj eden je tudi umrl in zato bo zdaj švedska družba staršem plačala 41 milijonov evrov odškodnine. FOTO: Polini-kids.de

Dvaintrideset kilogramov težka Ikeina komoda Malm je bila leta 2017 usodna za dveletnega dečka v ZDA. Prevrnila se je nanj in ga tako hudo poškodovala, da je pozneje v bolnišnici umrl. Njegovi starši, družina Dudek, so leta 2018 v Philadelphii sprožili sodni postopek proti švedskemu pohištvenemu gigantu in pred kratkim uspeli, poroča nemški Die Welt.Odvetniki družine Dudek so včeraj javnosti sporočili, da je sodni postopek končan in da bo morala Ikea staršem nesrečnega dečka izplačati okrog 41 milijonov evrov odškodnine. Uspelo jim je namreč dokazati, da Ikea kupcev usodne komode Malm ni opozorila na nevarnost prevrnitve in da ni predvidela pritrditve komode na steno, da se to ne bi dogajalo, čeprav je za nevarnost vedela. Zato se je s to komodo zgodilo več nezgod in hujših poškodb otrok, domnevno tudi smrti, tako kot leta 2017 z malčkom Dudkovih.Ikea se je leta 2016 sicer odločila za odpoklic tega izdelka, vendar ni znano, zakaj obvestilo ni doseglo Dudkovih. Skratka, ameriško sodišče je bilo prepričano, da je za napako odgovorna Ikea.