Je incident z vozilom, v katerem se je prevažal Vučić, slučaj?

Med vožnjo do Mokrina je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću odpovedalo vozilo, kar je v Srbiji povzročilo precejšnjo zaskrbljenost in različne interpretacije dogodka. Incident se je zgodil na poti iz Melencev proti Mokrinom, ko je na vozilu predsednika Vučića nenadoma odpadlo celotno kolo, kar je povzročilo resno tveganje za varnost predsednika, poroča Politika.

Prva interpretacija incidenta je prišla od vodje srbskih radikalcev Vojislava Šešlja, ki trdi, da je šlo za namerno sabotažo. Šešelj je v programu TV Informera izjavil, da ni mogoče, da bi kolo odpadlo po naključju, in da verjame, da je bil to poskus atentata. Po njegovem mnenju bi lahko nekdo namerno odvil kolo ali celo podtaknil eksploziv. Šešelj je pozval k temeljiti preiskavi incidenta in k povečanju varnosti predsednika, vključno s preverjanjem vseh oseb v njegovi bližini.

Na drugi strani pa predsednik Vučić incident obravnava bolj sproščeno. Na mitingu v Kikindi je dogodek komentiral z nekaj humorja, vendar je priznal resnost situacije. Poudaril je, da je njegova varnostna ekipa hitro in učinkovito reagirala ter preprečila večjo nesrečo. Vučić je tudi izpostavil, da redko uporablja rotacijo in da je njegovo varovanje zelo disciplinirano.

Po incidentu je enota Kobre, ki skrbi za varnost predsednika, dvignila nivo zaščite na najvišji možni nivo. To pomeni, da bo varnost predsednika v prihodnje še bolj strogo nadzorovana, da bi se preprečili podobni incidenti. Preiskava bo ugotovila, ali je šlo za tehnično napako ali namerno sabotažo, vendar je že zdaj jasno, da bo varnost predsednika Vučića v prihodnje prednostna naloga.