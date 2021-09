Independentizem ne slabi, le bolj pragmatičen je

V nadaljevanju preberite:

Govorca vedno razkrivajo besede, ki se dinamično premikajo v ospredje in odmikajo na stran. V trenutnem političnem besednjaku odposlanca katalonske vlade na Balkanu Erica Haucka so si vidnejše mesto izborili izrazi avtonomizem, pragmatizem in realpolitika. Kaj novega s terena odslikavajo?



Nič bistvenega se ni spremenilo, še naprej smo prepričani independentisti in si želimo svojo državo, je Hauck razmišljal v pogovoru za Delo in dodal, da je v katalonskih medijih morda res zaznati trend, po katerem se poskuša politični pragmatizem vladajoče koalicije – ta rešuje sprotne probleme, povezane tudi s pandemijo in ekonomskim okrevanjem – etiketirati kot avtonomizem v nasprotju z unilateralizmom. A različno besedje je po njegovem prepričanju vedno odsev družbene pestrosti in katalonska je takšna.