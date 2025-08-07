Napačni posmrtni ostanki po strmoglavljenju Air India povečali družinsko travmo

Pred slabima dvema mesecema je v Indiji ob strmoglavljenju letala umrlo več kot 270 ljudi, nesrečo je preživel en potnik. Družina dveh umrlih, ki je po strmoglavljenju prejela napačne posmrtne ostanke, je za BBC dejala, da je to njihovi družini povzročilo še dodatno travmo.

Fiongal Greenlaw-Meek in njegov mož Jamie sta bila med 242 ljudmi na krovu letala, ki je 12. junija strmoglavilo kmalu po vzletu iz Ahmedabada proti londonskemu letališču Gatwick. Fiongalova sestra Arwen Greenlaw je za BBC Newsnight povedala, da si njihova družina prizadeva za dostojanstvo, zaključek in prevzem odgovornosti tistih, ki so napačno označili bratove ostanke.

Če to ni mogoče, torej, da je bil upepeljen kot nekdo drug, moramo to vedeti, da bomo lahko šli naprej s svojimi življenji, je dejala. Na kraju nesreče po njenih besedah ni bilo forenzičnih protokolov, prav tako ni bil zaprt celih 48 ur. Še vedno so v šoku in menijo, da se takšne stvari ne bi smele zgoditi.

Zunanje ministrstvo Združenega kraljestva je dejalo, da še naprej podpira družine, ki jih je prizadela nesreča, tudi s pomočjo svetovalcev, ob tem pa so dodali, da je uradna identifikacija trupel v pristojnosti indijskih oblasti. Povedali so, da sodelujejo z indijskimi oblastmi in notranjim mrliškim oglednikom iz Zahodnega Londona. »Zavedamo se, da je to izjemno težek čas za družine in naše misli ostajajo z njimi,« je dejal tiskovni predstavnik.

Na letalu Boeing 787-8 Dreamliner je bilo 230 potnikov in 12 članov posadke, vključno s 169 Indijci, 53 Britanci, sedmimi Portugalci in enim Kanadčanom. V nesreči so umrli tudi številni prebivalci soseske blizu letališča v Ahmedabadu, kar je skupno število smrtnih žrtev povečalo na vsaj 270. Med njimi tudi več študentov medicine.

V dneh po nesreči je Greenlawova povedala, da je njena mama odpotovala v Indijo kot del postopka identifikacije. Menda je bilo vse precej kaotično; šla je naravnost v bolnišnico na vzorec krvi, povedali so ji, da bo identifikacija trajala do 72 ur, kar je držalo. Vrnila se je z domnevnimi ostanki sina. »To je bilo, kot da bi sina izgubila še enkrat.«

Greenlawova je povedala še, da se je izkazalo, da so bili v krsti ostanki dveh različnih ljudi. Zato je londonski mrliški oglednik naročil dodatne preiskave, družina pa je pridobila DNK iz bratovih slušalk, kar je dokazalo, da ostanki niso bili njegovi.

Njegova sestra je o paru dejala: »Bila sta izjemna, dve polovici ene duše, živela sta skupaj, se poročila in skupaj umrla.«

Predhodno preiskovalno poročilo, ki so ga objavili minuli mesec, navaja, da je letalo ostalo brez goriva nekaj sekund po vzletu. Razlog za to še ni znan. V zvočnem zapisu iz pilotske kabine je eden pilot vprašal drugega: »Zakaj si prekinil dovod goriva, drugi pa je odgovoril, da ga ni«. Končno poročilo o nesreči se pričakuje v roku 12 mesecev.

Izjava Greenlawove prihaja nekaj dni po spominski slovesnosti v Wembleyju za drugim dvema umrlima potnikoma – Ashoka in Shobhano Patel. Njun sin Miten Patel je povedal, da so v krsti njegove matere našli ostanke nekoga drugega.

Zdravniki so morali ponovno identificirati ženskino truplo, poleg tega je družini uspelo dobiti nazaj tudi očetov prstan, ki ga je nosil ob nesreči.

Indijsko zunanje ministrstvo je pred tem izjavilo, da so po nesreči pristojni organi izvedli identifikacijo žrtev v skladu z uveljavljenimi protokoli in tehničnimi zahtevami. »Vsi posmrtni ostanki so bili obravnavani profesionalno in z dostojanstvom. Še naprej sodelujemo z britanskimi oblastmi pri reševanju vseh pomislekov glede tega vprašanja.«