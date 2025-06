V Indiji strmoglavilo letalo z 242 potniki, namenjeno v London

Po vzletu z letališča Ahmedabad v Indiji je strmoglavilo potniško letalo družbe Air India, ki je bilo na poti v London, poroča BBC. Letalo je imelo 256 sedežev, navaja SeatGuru, na krovu pa je bilo 242 potnikov, so sporočili s policijske postaje, poroča agencija ANI, in bi moralo pristati ob 18.25 na letališču Gatwick v Londonu. Letalo – Boeing 787-8 Dreamliner – je po vzletu poslalo klic v sili (mayday) kontroli zračnega prometa, nato pa se ni več odzivalo.

Na krovu je bilo 169 indijskih državljanov, 53 britanskih, en kanadski in sedem portugalskih državljanov, je sporočila Air India.

Letalska družba sporoča, da poškodovane prepeljujejo v najbližje bolnišnice.

Letališče je zaprto, vsi leti odpovedani

Po podatkih indijskega regulatorja za letalstvo je letalo strmoglavilo kmalu po vzletu, a je že bilo zunaj letališkega območja. Strmoglavilo je v civilno območje zunaj letališča v zahodnem indijskem mestu Ahmedabad, navaja Reuters. Letališče je v celoti zaprto, vsi leti so odpovedani.

Televizijske postaje so objavile posnetke gorečih razbitin, iz katerih se vali gost črn dim. Videti je bilo tudi ljudi na nosilih in reševalna vozila, ki so jih odpeljala s kraja nesreče.

Vremenske razmere so bile ob strmoglavljenju letala stabilne in jasne, je za BBC dejal strokovnjak za varnost v letalstvu Marco Chan. Po podatkih vremenske napovedi za letalstvo (METAR) so bili vetrovi pri tleh šibki, vidljivost pa šest kilometrov. Chan dodaja, da »ni bilo poročil o pomembnih oblakih ali vremenskih pojavih, prav tako ni bilo znakov strižnega vetra, neviht ali drugih neugodnih razmer, ki bi lahko prispevale k nesreči«.

Indijski minister za letalstvo Kinjarapu Ram Mohan Naidu je dejal, da so v stanju visoke pripravljenosti in da so reševalne ekipe že na terenu. Vzroki za nesrečo še niso znani. Preiskava je v teku.

Kinjarapu Ram Mohan Naidu je dejal, da je »šokiran in uničen«.

Letalska zgodovina tega letala kaže, da je pogosto letelo med Indijo in destinacijami, kot so Pariz, Frankfurt, Tokio, Amsterdam in Melbourne.

Delnice Boeinga strmoglavile

Delnice proizvajalca letal Boeing so padle za 7,8 odstotka. Letalo, ki je strmoglavilo, je bilo Boeing 787-8 Dreamliner. »Seznanjeni smo z začetnimi poročili in si prizadevamo zbrati več informacij,« so zapisali v družbi ob prvi izjavi.

Model je bil predstavljen pred 14 leti, le nekaj tednov nazaj pa je proizvajalec letal Boeing z navdušenjem oznanil, da je ta model, znan tudi kot Dreamliner, prepeljal že milijardo potnikov.

Ob tej priložnosti je podjetje sporočilo, da je globalna flota letal 787, ki šteje več kot 1.175 letal, opravila skoraj 5 milijonov poletov in več kot 30 milijonov ur letenja.

Strmoglavljenje predstavlja hud udarec za podjetje, ki se že dlje časa sooča s številnimi težavami, vključno s smrtonosnimi nesrečami letala Boeing 737.

To bo še ena preizkušnja za izvršnega direktorja Kellyja Ortberga, ki bo kmalu obeležil prvo leto na čelu podjetja.

V Boeing je bil pripeljan z nalogo, da pomaga rešiti niz težav, ki so sprožale vprašanja o prihodnosti ameriškega proizvajalca letal, piše BBC.