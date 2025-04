Pred Kitajsko in Indijo celo Komori in Madagaskar

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v nogometu je po mnogih merilih največji športni dogodek na svetu, ki mu po kakovosti in odmevnosti parirata le evropsko prvenstvo v nogometu in poletne olimpijske igre. Nogometni turnir, ki ga lahko označimo kot »euro + Brazilija in Argentina«, je edini vidnejši produkt Svetovne nogometne zveze (Fife), zato ni čudno, da njen predsednik Gianni Infantino nenehno išče vire za dodatne prihodke, ki jih je nekoč obljubil 211 članicam Fife.

Infantino že dolgo razmišlja o dodatni širitvi turnirja, toda doslej se je o tem govorilo le v zakulisju nogometne igre. Problematika je bila aktualna tudi v Beogradu, toda Evropejci ji niso posebej naklonjeni. »Slaba ideja,« je enemu od angleških novinarjev odvrnil tudi Aleksander Čeferin.

Četudi bi zanemarili (pre)velik logistični zalogaj za organizacijo nogometnega turnirja s 64 reprezentancami – leta 2030 bi morda šlo, štiri leta pozneje gotovo ne –, bi zvodenela tudi tekmovalnost. Približno 130 držav denimo premore več kot 2 milijona prebivalcev, polovica bi jih igrala na svetovnem prvenstvu.